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التحالف العربي يعلن تنفيذ 35 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 دقيقةآخر تحديث : الإثنين 13 ديسمبر 2021 - 1:21 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
التحالف العربي يعلن تنفيذ 35 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب

كل الوطن – وكالات: أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الأحد، عن تنفيذ 35 عملية استهداف ضد حركة “أنصار الله” (الحوثيين) في محافظة مأرب اليمنية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف العربي في بيان: إن “الاستهدافات دمرت 21 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 200 عنصر إرهابي”.

وأضاف التحالف العربي: “نفذنا 3 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين”، مشيرا إلى أن “عمليات الساحل الغربي استهدفت آليتين عسكريتين، وقضت على أكثر من 15 عنصرا إرهابيا”.

وقال: “ندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استكهولم”.

وبدأ التحالف العربي عمليات عسكرية نوعية قبل أسابيع استهدفت عناصر ومعدات الحوثيين، خاصة على جبهة مأرب.

المصدر: “واس”

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