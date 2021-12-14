السعودية تطلق مبادرة تسمح بلمس الحجر الأسود افتراضيا (صور)

كل الوطن – الرياض: أعلنت سلطات إدارة المقدسات الإسلامية في السعودية إطلاق مبادرة “الحجر الأسود الافتراضي”، حيث يصبح بالإمكان لمس الحجر افتراضيا عبر تقنية الـVR.

وأفاد الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين عبر “تويتر”، بأن “الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس دشن المبادرة بمكتبه بالرئاسة”.

خلال تدشينه "مبادرة الحجر الأسود الافتراضي".. الرئيس العام: لدينا مكانز دينية وتاريخية عظيمة يجب علينا رقمنتها وإيصالها للجميع#رئاسة_شؤون_الحرمينhttps://t.co/pUaQZPmW1Vpic.twitter.com/ydB10ongvT — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) December 13, 2021

وأضاف أن “مبادرة (الحجر الأسود الافتراضي) أطلقتها وكالة شؤون المعارض والمتاحف ممثلة في الإدارة العامة للمعارض الرقمية، بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى”.

وقال السديس إن المبادرة تهدف إلى “استخدام الواقع الافتراضي (VR) والتجارب الرقمية التي تشير إلى محاكاة الواقع الحقيقي”.

وأكد أهمية “إنشاء بيئة محاكاة افتراضية، لمحاكاة أكبر عدد ممكن من الحواس، مثل الرؤية والسمع واللمس، حتى الشم، لتصل جميع مخرجات الرئاسة التي تخص الحرمين الشريفين، وما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين لجميع أنحاء العالم، من خلال العالم الافتراضي، وهي تحاكي الواقع بكل وضوح وصدق”.