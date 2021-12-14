الدفاعات الجوية السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه خميس مشيط

كل الوطن – وكالات: أفاد التلفزيون السعودي الرسمي بأن الدفاعات الجوية دمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة.

وقال التحالف في بيان له إن “الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه خميس مشيط”.

وأضاف أن “معاودة المليشيا الحوثية لمحاولات استهداف المدنيين ستقابلها تكلفة باهظة”.

وتابع: “سنتخذ إجراءات حازمة لتحييد التهديد، تتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين تنفيذ 28 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب والجوف، خلال الساعات الـ24 الماضية.

المصدر: “واس” + “رويترز” + RT