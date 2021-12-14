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مداهمة حيّة بالفيديو.. الأمن السعودي يستدرج مقيما ويقبض عليه لحيازته المخدّرات عبر حيلة خادعة

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 4:11 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
مداهمة حيّة بالفيديو.. الأمن السعودي يستدرج مقيما ويقبض عليه لحيازته المخدّرات عبر حيلة خادعة

كل الوطن – الرياض: استطاعت القوى الأمنية السعودية إلقاء القبض على شخص مخالف لنظام أمن الحدود، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، عبر عملية خادعة.

وفي التفاصيل، تمكنت مديرية مكافحة المخدرات في منطقة الباحة من ضبط شخص مخالف لنظام أمن الحدود، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وذلك بعد استدراجه عبر الهاتف بحجة الشراء منه، ونشر حساب “سناب الداخلية” مقطع فيديو للمداهمة الحية التي أسفرت عن استدراج المقيم والقبض عليه، حيث أثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أداء هذه القوات، ووصفوهم بـ”الأبطال”.

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