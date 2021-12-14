شاهد.. محمد بن سلمان يستقبل الشيخ تميم في الرياض (فيديو)

كل الوطن – الرياض: استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عند وصوله إلى الرياض التي تستضيف القمة الـ42 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونشرت وسائل إعلام سعودية رسمية مقطع فيديو يوثق ولي عهد المملكة في مقدمة مستقبلي أخيه أمير قطر لدى وصوله الرياض.

كما تناولت المواقع الإعلامية مقطعا آخر يظهر الحديث الأخوي بين بن سلمان والشيخ تميم في قصر الدرعية، الذي يستضيف أعمال القمة.

وتأتي اجتماعات زعماء دول الخليج العربية في العاصمة السعودية بعد أن استضافت مدينة العلا في المملكة في أوائل يناير 2021 القمة الـ41 التي وقعت خلالها قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر على بيان أنهى الأزمة المندلعة عام 2017 بين الدوحة من جهة والرياض والقاهرة وأبو ظبي والمنامة من جهة أخرى.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + وكالات