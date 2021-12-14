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د. عبدالمجيد الجلاَّل: حب الخشوم لا يكفي لبناء استراتيجية خليجية متكاملة

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 9:21 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
د. عبدالمجيد الجلاَّل: حب الخشوم لا يكفي لبناء استراتيجية خليجية متكاملة

أسهمت جولة سمو ولي العهد الخليجية في إعطاء زخمٍ كبيرا ، لمسيرة مجلس التعاون الخليجي ، وعزَّزت من هِمم الخليج ، في إعادة بناء المجلس من جديد ، وطي صفحة أليمة وقاسية من تاريخه .
ولكن في تقديري ، الأمر يحتاج إلى جهود إضافية أكبر ، لبناء آلية صُلْبة، لمعالجة إشكالية المنازعات والخلافات ، بين أعضاء المجلس ، والتي قد تعصف بمسيرته مُستقبلاً ، لا سمح الله .
من المؤسف جداً ، أنَّ الشعوب الخليجية ، لا تعلم حتى الآن ، أسباب اندلاع الأزمة الخليجية الأخيرة ، ولا دوافعها ، ولا تعلم كذلك ، أسباب المصالحة المُفاجئة ، وهي أمورٌ ، كان يجب على متخذي القرار في دول الخليج ، الحديث عنها بشفافية عالية الوضوح والجدية .
لذا ، يُفترض في آلية فض المنازعات المُقترحة أن تتضمن قواعد عامة، تلتزم بها كل دول المجلس ، لمعالجة المشكلات البينية بينها ، والتي قد تطرأ مُستقبلاً ، إذ أنَّ حب الخشوم ، في نهاية الأمر، لا يكفي لإرساء دعائم الأمن والاستقرار الخليجي ، ولا لبناء استراتيجية فاعلة لمواجهات تحديات التنمية ، والصراعات الإقليمية المحيطة بكيانات الخليج.
على دول المجلس ، العمل بجديةٍ واهتمام ، وشفافية ، لبناء هذه آلية ، لتعزيز ، وحدته ، وتماسكه ، وبناء الثقة بين دوله ، ليكون قادراً ، على بلورة سياسات خليجية موحدة ، ومتكاملة ، تجاه كل الملفات الإقليمية والدولية ، والذهاب قُدُماً ، باتجاه تحقيق حلم الاتحاد الخليجي ، والتكامل الاقتصادي الخليجي !
من أبرز مقومات وأسس هذه الآلية ، اختيار شخصية خليجية مناسبة ، لإدارة مهام أمانة المجلس ، شريطة أن تكون شخصية قوية ، وذات مصداقية عالية ، تقف على مسافةٍ واحدةٍ من جميع دول المجلس ، وقادرة أكثر على التدخل المناسب ، والحاسم ، لمعالجة المُشكلات الطارئة، بما يكفل المحافظة على هذا الكيان الخليجي الكبير ، وأقولها بكل صراحة، لا نريد زياناً آخر ، لا يفقه العمل السياسي المُحترف ، ليترأس أمانة المجلس !
خلاصة القول ، التحديات الاقتصادية ، والتهديدات الأمنية ، والصراعات الإقليمية ، المُحيطة بكيانات الخليج ، كلها أسباب تدعو للتوافق على قيام مشروع الاتحاد الخليجي ، كضمانة أساسية ، لأمن وسلامة ووحدة كياناته.

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