أعمال القمة الـ42 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض يوم 14 ديسمبر 2021.

كل الوطن – وكالات: دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال قمته الـ42 في الرياض اليوم الثلاثاء، السلطات اللبنانية إلى إجراء إصلاحات شاملة ومنع “حزب الله” من ممارسة نشاطاته الإرهابية.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء أعمال القمة، إن الاجتماع قرر مطالبة “لبنان باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد وبسط السيطرة على سيادته وكافة مؤسساته ومنع حزب الله الإرهابي من ممارسة نشاطاته الإرهابية واحتضانه ودعمه للتنظيمات والمليشيات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار في الدول العربية لتنفيذ أجندات دولية وإقليمية”.

وشدد القمة “على أهمية تعزيز دول الجيش اللبناني وضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية والتشديد على مراقبة الحدود واتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع استمرار تهريب المخدرات من خلال الصادرات اللبنانية تجاه المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون”.

واستنكرت القمة في الوقت ذاته “استمرار التصريحات المسيئة تجاه دول مجلس التعاون وشعوبها وإقامة مؤتمر صحفي في بيروت تعرض لمملكة البحرين”.

المصدر: RT