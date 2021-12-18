أمير سعودي يسدد ديون يوتيوبر شهير قضى في حادث مريع (صورة)

كل الوطن – الرياض: أعلن الفنان السعودي فايز المالكي، أن الأمير عبد العزيز بن فهد، تكفل بمبلغ 2 مليون ريال لسداد دين عن أحد مشاهير السوشيال ميديا محمد الشمري الذي توفي مع اثنين من أبنائه في حادث سير.

وزار فايز المالكي أبناء الفقيد محمد الشمري في مستشفى رفحاء، وذلك بعد زيارته لمقر العزاء في عرعر وتقديم واجب العزاء، وأعلن عن تقديم الأمير عبد العزيز بن فهد مبلغ 2 مليون ريال لسداد دين الفقيد بعد وفاته.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “صاحب الأيادي البيضاء الأمير عبد العزيز بن فهد تكفل بـ 2 مليون ريال لسداد دين محمد غانم الشمري بعد وفاته مع ولديه”.

وذكر المالكي في وقت سابق اليوم أن الأمير عبد العزيز، قدم نصف مليون ريال كمساعدة لأسرة الفقيد الذي توفي مع اثنين من أبنائه خلال حادث مروري مروع.

صاحب الأيادي البيضاء سمو الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد يتكفل بـ 2 مليون ريال لسداد دين #محمد_غانم_الشمري بعد وفاته مع ولديه.

كتب الله له الأجر pic.twitter.com/u9WViV2I7E — فايز المالكي (@fayez_malki) December 18, 2021

وكان محافظ رفحاء فراج العماني، قد زار المصابين من أسرة الفقيد الشمري، بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وسير الإجراءات الطبية المقدمة لهم.

ونشرت وسائل إعلام محلية في السعودية، خبر وفاة مشهور السناب شات واليوتيوبر محمد الشمري مساء الخميس هو وابنته وابنه في حادث مروري تعرض له مع أسرته أثناء سفره إلى الرياض.

وفاة أحد مشاهير السناب شات بحادث مروري، وآخر مانشره: “أدعوا لنا نوصل بالسلامة”#وفاة_محمد_الشمري – pic.twitter.com/UrD63kbZiO — أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 16, 2021

المصدر: سبق+تويتر