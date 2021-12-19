شاهد أهداف وأجمل لحظات نهائي كأس العرب بين “محاربي الصحراء” و”نسور قرطاج”

كل الوطن – وكالات: رفع المنتخب الجزائري كأس العرب بكرة القدم “قطر 2021” بعد فوزه على نظيره التونسي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب “البيت” المونديالي.

وبعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل من دون أهداف، لجأ الفريقان لشوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة.

وفي الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول سجل الجزائري أمير سعيود الهدف الأول بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وعزز زميله ياسين براهيمي تقدم “محاربي الصحراء” بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.

فيديو| منتخب الجزائر تقدم 1 – 0 على تونس عبر سعيود في الدقيقة 99..نهائي مونديال العرب #مونديال_العرب#قطر2021#قنوات_الكاسpic.twitter.com/vbh92Dn7nN — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2021

فيديو| شاهد الهدف الثاني لمنتخب الجزائر في مرمى تونس في الوقت القاتل من الوقت الإضافي#مونديال_العرب#قطر2021#قنوات_الكاسpic.twitter.com/OJgby7qsp0 — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2021

ورفع المنتخب الجزائري كأس العرب لأول مرة في تاريخه وحرم نظيره التونسي من إحراز لقبه الثاني في المسابقة بعد الأول في النسخة الأولى عام 1963.

#مجلس_قناة_الكاس | حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يتوج منتخب الجزائر بكأس بطولة مونديال العرب#مونديال_العرب#قطر2021#قنوات_الكاسpic.twitter.com/u1j1xtYSPO — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2021

الجوائز الفردية لمونديال العرب:

– أفضل لاعب في البطولة:

توج الجزائري ياسين براهيمي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة.

ونال جائزة الكرة الفضية الجزائري يوسف بلايلي كثاني أفضل لاعب، فيما حصل القطري أكرم عفيف على الكرة البرونزية كثالث أفضل لاعب في البطولة.

– الهداف:

توج التونسي سيف الدين الجزيري بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في البطولة برصيد 4 أهداف.

وأحرز جائزة الحذاء الفضي الجزائري ياسين براهيمي (برصيد 3 أهداف) كوصيف للهداف، فيما نال الحذاء البرونزي الأردني يزن نعيمات والذي سجل ثلاثة أهداف أيضا.

– أفضل حارس:

توج حارس المنتخب الجزائري رايس مبولحي بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في البطولة.

– جائزة اللعب النظيف حصل عليها المنتخب المغربي.

فيديو| الدقيقة 90.. الجزيري لاعب تونس يضيع فرصة تسجيل الهدف الأول في مرمى الجزائر#مونديال_العرب#قطر2021#قنوات_الكاسpic.twitter.com/sO5nLkUjrQ — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2021

عدد الحضور الجماهيري في مدرجات ملعب البيت بلغ 60456 مشجعا.

– انطلاق منافسات الشوط الثاني من المباراة النهائية.

– نهاية الشوط الأول من المباراة بالتعادل من دون أهداف.

– الجزائري الطيب المزياني يهدر فرصة كبيرة في الدقيقة الـ21.

فيديو| الدقيقة 21.. مزياني لاعب الجزائر يضيع فرصة تسجيل الهدف الأول في مرمى تونس#مونديال_العرب#قطر2021#قنوات_الكاسpic.twitter.com/H900m7ZrBt — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2021

– العارضة تمنع المنتخب التونسي من افتتاح أهداف المباراة في الدقيقة الـ14.

فيديو| الدقيقة 14.. العارضة تمنع منتخب تونس من تسجيل الهدف الأول في مرمى الجزائر#مونديال_العرب#قطر2021#قنوات_الكاسpic.twitter.com/AzjrwvsMVt — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2021

وانطلقت المباراة النهائية لـ”مونديال العرب” في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، على أرضية ملعب “البيت” الذي تتسع مدرجاته لـ60 ألف متفرج، ويديرها الحكم الألماني دانييل سيبرت.

– عزف النشيدين الوطنيين للمنتخبين التونسي والجزائري قبل انطلاق المباراة النهائية.

نهائي كأس العرب 2021

تونس × الجزائر | النشيدين الوطنيين HD

– عبر: @MnbrMadrid5pic.twitter.com/HLhAFQcG4p — عز مع كأس العرب (@z50695334) December 18, 2021

وأدى النشيد الوطني التونسي المطرب صابر الرباعي، فيما أدى النشيد الوطني الجزائري المطرب قادر جابوني.

وقبل ربع ساعة على انطلاق المباراة حضر لمدرجات ملعب النهائي أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” جياني إنفانتينو.

فيديو |

وصول حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى استاد البيت لحضور نهائي مونديال العرب بين الجزائر وتونس#مونديال_العرب#قطر2021#قنوات_الكاسpic.twitter.com/pytQ553UL8 — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2021

واستضافت قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم بالفترة بين 30 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا بعد خروج 7 منتخبات من الأدوار التمهيدية للبطولة.

وتأهل منتخب تونس “نسور قرطاج” إلى نهائي كأس العرب بعد تغلبه على نظيره المصري “الفراعنة” بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي ضمن نصف النهائي على ملعب “974” في الدوحة.

في المقابل، تأهل منتخب الجزائر “محاربي الصحراء” إلى النهائي بعد فوزهم في قبل النهائي على منتخب البلد المضيف “العنابي” القطري بنتيجة 2-1 على أرضية ملعب “الثمامة”.

يذكر أن المنتخب القطري أحرز المركز الثالث في البطولة بعد تغلبه على نظيره المصري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب “974” في وقت سابق اليوم.

المصدر: RT