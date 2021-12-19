بعد حادثة المجبري.. لاعب الجزائر يعتذر على طريقته (صورة)

كل الوطن – وكالات: قدم حسين بن عيادة لاعب المنتخب الجزائري، اعتذاره لحنبعل المجبري نجم منتخب تونس، عقب تعديه على نجم مانشستر يونايتد في نهائي كأس العرب، على ملعب البيت بمدينة الخور القطرية.

وظهر بن عيادة خلال الشوط الأول، وهو منفعل وقام بخنق النجم التونسي الشاب في لقطة تم تداولها بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

ونشر بن عيادة على خاصية “الستوري” عبر صفحته على “إنستغرام” بعد ساعات من المباراة، صورة تجمعه مع اللاعب التونسي، وعلق عليها “خويا”.

واختار بن عيادة عدم تضخيم المشكلة، إذ أشار إلى أن ما حدث أنه أمر عاديا في مباريات كرة القدم، ولا يجب أن يخرج عن إطارها الرياضي، في ظل التنافس القوي من أجل تحقيق الانتصار.

وقال لاعب النجم الساحلي في تصريحات إعلامية: “يحدث أن ننفعل خلال المباراة بحكم التنافس الشديد والرغبة في الفوز، ولكن الأهم هو أن الأمور لم تخرج عن السيطرة، وبعد نهاية اللقاء تصافحنا وانتهى الأمر بهذه الطريقة، نحن أخوة قبل المباراة وبعدها”.

وتوج المنتخب الجزائري، ببطولة كأس العرب، إثر فوزه “الماراثوني” والصعب على نظيره التونسي، 2-0، في المباراة النهائية التي جمعتهما السبت.

وبعد شوطين انتهيا بالتعادل السلبي، خطف “محاربو الصحراء”هدفين في الشوط الإضافي الثاني، حملا توقيع النجمين أمير سعيود، وياسين براهيمي في الدقيقتين (99 و120+5).

وبهذا أحرز “الخضر” أول ألقابهم في البطولة في أول ظهور لهم في النهائي، ليعادلوا كل من مصر، والمغرب، وتونس، بلقب وحيد.

المصدر: “وكالات”