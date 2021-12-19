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شرطة الرياض.. القبض على 5 أشخاص ظهروا في فيديو وبحوزتهم مخدرات (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير19 ديسمبر 2021آخر تحديث : الأحد 19 ديسمبر 2021 - 7:12 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
شرطة الرياض.. القبض على 5 أشخاص ظهروا في فيديو وبحوزتهم مخدرات (فيديو)

كل الوطن – الرياض: أعلنت شرطة الرياض القبض على 5 أشخاص ظهروا في فيديو متداول وبحوزتهم مواد مخدرة في أحد الأماكن العامة بالمدينة.
وقال المتحدث باسم شرطة الرياض إن “الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من هوية 5 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول بحيازتهم مواد مخدرة، أثناء وجودهم في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض”.

وأضاف أنه تم ضبطهم وتوقيفهم، مشيرا إلى أن جميعهم مواطنون سعوديون، وتم اتخاذ الإجراءات الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

المصدر: RT + “أخبار الوطن”

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