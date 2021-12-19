شرطة الرياض.. القبض على 5 أشخاص ظهروا في فيديو وبحوزتهم مخدرات (فيديو)

كل الوطن – الرياض: أعلنت شرطة الرياض القبض على 5 أشخاص ظهروا في فيديو متداول وبحوزتهم مواد مخدرة في أحد الأماكن العامة بالمدينة.

وقال المتحدث باسم شرطة الرياض إن “الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من هوية 5 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول بحيازتهم مواد مخدرة، أثناء وجودهم في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض”.

شرطة منطقة الرياض: القبض على 5 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو متداول بحيازتهم مواد مخدرة، أثناء وجودهم في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض.. pic.twitter.com/67IOD5mEfU — أخبار الوطن (@AlwatanNews24) December 18, 2021

وأضاف أنه تم ضبطهم وتوقيفهم، مشيرا إلى أن جميعهم مواطنون سعوديون، وتم اتخاذ الإجراءات الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

شرطة منطقة الرياض: القبض على 5 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو متداول بحيازتهم مواد مخدرة، أثناء وجودهم في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض.. pic.twitter.com/67IOD5mEfU — أخبار الوطن (@AlwatanNews24) December 18, 2021

المصدر: RT + “أخبار الوطن”