رئيس أرمينيا: اتفقنا مع ولي العهد بن سلمان على بدء إقامة علاقات دبلوماسية بين بلدينا

كل الوطن – وكالات: أعلن الرئيس الأرميني، أرمين ساركيسيان، أنه اتفق مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على اتخاذ إجراءات لإقامة علاقات دبلوماسية بين أرمينيا والسعودية.

وقال ساركيسيان، في مقابلة مع صحيفة “عرب نيوز” السعودية الناطقة بالإنجليزية نشرت اليوم الخميس على موقع الرئاسة الأرمينية، إن عدم وجود علاقات دبلوماسية بين أرمينيا والسعودية أمر “مؤسف”، مشيرا إلى أنه من أول أهدافه بعد توليه منصب الرئيس الأرميني عام 2018 كانت إقامة علاقات دبلوماسية مع المملكة.

وتابع: “تلقيت رد فعل جيدا جدا من ولي العهد. بدأنا التواصل وكتابة الرسائل لبعضنا بعضا حول فعالياتنا الدينية والوطنية وأحداث الدولة. إنها تضمنت احتراما ومعنى عميقا. وهكذا بدأت علاقات خاصة تدريجيا، وبدأنا نتحدث عن إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية. وكانت ذروة هذا الاتصال زيارتي لعاصمة البلاد الرياض”.

وأوضح ساركيسيان أنه أجرى في الرياض محادثات وجيزة لكن مفصلة مع الأمير محمد، مبينا: “عمليا اتفقنا كلانا على أن الزيارة أصبحت بداية لعلاقتنا الدبلوماسية. دعوت وزير الدولة (للشؤون الخارجية عادل الجبير) وولي العهد لزيارة أرمينيا”.

وأردف الرئيس الأرميني: “اتفقنا على أننا في الطريق إلى إقامة علاقات دبلوماسية وفتح السفارتين وإرسال سفيرين”.

وقام ساركسيان، نهاية أكتوبر 2021، ولأول مرة في تاريخ أرمينيا، بزيارة رسمية إلى السعودية، بينما لا تربط البلدين علاقات دبلوماسية بسبب دعم المملكة لموقف أذربيجان في نزاع قره باغ.

قبل ذلك، لم يقم أي ممثل رسمي لأرمينيا بزيارة السعودية منذ تفكك الاتحاد السوفييتي في 1991.

المصدر: وكالات