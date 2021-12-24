  1. الرئيسية
  2. »
  3. عربي ودولي

فريق طبي بقيادة طبيب سعودي يتمكن من استئصال ورم من قلب جنين في رحم أمه بالولايات المتحدة (صور)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 دقيقةآخر تحديث : الجمعة 24 ديسمبر 2021 - 12:21 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليمنوعات
فريق طبي بقيادة طبيب سعودي يتمكن من استئصال ورم من قلب جنين في رحم أمه بالولايات المتحدة (صور)

كل الوطن – وكالات: نجح فريق طبي جراحي يقوده طبيب سعودي في مركز كليفلاند الطبي بالولايات المتحدة في استئصال جراحي لورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه، حين كان عمره خمسه شهور.

وقال الطبيب السعودي، هاني نجم، رئيس قسم جراحة قلب الأطفال والبالغين في كليفلاند كلينيك، إنه تمكن من استئصال جراحي لورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه وإرجاع الجنين للرحم ليكمل الحمل حتى الولادة، وذلك بمعاونة فريق جراحة الأجنة في كليفلاند كلينك.

ونشر الطبيب مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر” يظهر محاكاة للعملية الجراحية التي أجراها لجنين في رحم أمه.

61c4273a4c59b75d6b29391a - كل الوطن

61c427264c59b75c8c27c7e5 - كل الوطن61c4273a4c59b75d6b29391a - كل الوطن

61c427264c59b75c8c27c7e5 - كل الوطن

المصدر: تويتر+today

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

سيرة الإعلامي عبدالرحمن الشبيلي رحمه الله

الاخبار العاجلة