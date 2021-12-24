فريق طبي بقيادة طبيب سعودي يتمكن من استئصال ورم من قلب جنين في رحم أمه بالولايات المتحدة (صور)

كل الوطن – وكالات: نجح فريق طبي جراحي يقوده طبيب سعودي في مركز كليفلاند الطبي بالولايات المتحدة في استئصال جراحي لورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه، حين كان عمره خمسه شهور.

وقال الطبيب السعودي، هاني نجم، رئيس قسم جراحة قلب الأطفال والبالغين في كليفلاند كلينيك، إنه تمكن من استئصال جراحي لورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه وإرجاع الجنين للرحم ليكمل الحمل حتى الولادة، وذلك بمعاونة فريق جراحة الأجنة في كليفلاند كلينك.

ونشر الطبيب مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر” يظهر محاكاة للعملية الجراحية التي أجراها لجنين في رحم أمه.

المصدر: تويتر+today