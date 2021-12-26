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د. عبدالمجيد الجلاَّل: مُشاركة منظومة الخليج في مفاوضات البرنامج النووي الإيراني !

كل الوطن - فريق التحرير26 ديسمبر 2021آخر تحديث : الأحد 26 ديسمبر 2021 - 8:13 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
د. عبدالمجيد الجلاَّل: مُشاركة منظومة الخليج في مفاوضات البرنامج النووي الإيراني !

أكدَّ البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ 42 ، التي عُقدت في العاصمة السعودية الرياض ، على أهمية مشاركة الدول الخليجية في مفاوضات فيينا ، كما أبدت استعدادها التام ، للتعامل بشكل جدي مع كل معطيات ودهاليز الملف النووي الإيراني !
من جهة أخرى ، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بأنَّ الحضور الخليجي ، في مفاوضات فيينا ، مهم جداً ، فالبرنامج النووي الإيراني ، يُشكّل تهديداً مباشراً للأمن الخليجي برمته!
سبق لدول الخليج أن طالبت في عام 2015 ، بالأمر ذاته ، وحثت الولايات المتحدة ، خاصة ، على إشراك الدول الخليجية في المفاوضات المعقودة آنذاك في مدينة لوزان السويسرية ، بحضور بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وإيران ، إلى جانب الحضور الأمريكي ، وقد اصطُلح على تسمية الدول المُشاركة آنذاك في مفاوضات البرنامج النووي الإيراني بمجموعة 5+1 .
كانت الهواجس الخليجية ، آنذاك ولا تزال ، حتى اليوم قائمة وحاضرة ، تتركز في عدة قضايا ، أبرزها التدخل الإيراني السافر في الشؤون الخليجية والعربية، وخلق كيانات موالية لها ، في دولٍ عربية بعينها ، ومدها بالمال والسلاح لزعزعة استقرار تلك الدول ، وإشاعة الفوضى والطائفية في نسيجها الاجتماعي والسياسي ، كما حدث ، ويحدث اليوم في سورية والعراق واليمن ولبنان !
وكذلك مخاطر الصواريخ الباليستية ، على أمن الخليج ، وضرورة منع إيران من تصنيعها ، وتقديمها للجماعات والميليشيات الموالية لها ، مثل جماعة الحوثي في اليمن ، وحزب الله في لبنان ، والحشد الشعبي في العراق !
ومن الهواجس الخليجية الأخرى المشروع النووي الإيراني وتداعياته الكارثية على الأمن الخليجي ، وأمن المنطقة عموماً !
لكن الانتهازية السياسية لدول الغرب ، وفي مقدمتهم أمريكا ، رفضت الاستجابة لتلك الهواجس المشروعة ، لأنَّ مصالحها الضيقة ، تتركز ، حول منع إيران من امتلاك السلاح النووي ، دون أدنى اهتمامٍ بمخاوف وهواجس دول الخليج ، تجاه المشروع الإيراني العنصري والتوسعي في المنطقة !
والمصيبة الكبرى أنَّ الاتفاق النووي المُنجز ، في لوزان السويسرية ، قد فتح شهية إيران إلى المزيد من التدخل في شؤون العرب ، والاستمرار في مد عملائها بالمزيد من المال والسلاح ، وأدى كل ذلك ، إلى انتشار الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة ، ولا تزال الدول الخليجية ، وخاصة المملكة العربية السعودية تدفع ثمناً باهضاً جراء التنمر الإيراني في المنطقة المدعوم أمريكياً !
خلاصة القول ، على دول الخليج أن تخرج من الوصاية الأمريكية ، وتعمل على تعزيز قدراتها الذاتية ، في سياق مشروع خليجي مُشترك ، لمواجهة التحديات الإيرانية ، وحماية أمْنها وسيادتها من السياسات الدولية المُتماهية مع المشروع الإيراني في المنطقة ، أو على الأقل ، غير مُهتمة بأمن وسلامة الخليج !

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