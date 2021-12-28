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السعودية: لن ندخر جهدا في حماية أراضينا وسلامة مواطنينا وعلى مجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه الحوثيين

كل الوطن - فريق التحرير28 ديسمبر 2021آخر تحديث : الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 6:21 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
السعودية: لن ندخر جهدا في حماية أراضينا وسلامة مواطنينا وعلى مجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه الحوثيين

كل الوطن – الرياض: أكدت السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها “لن تدخر جهدا في حماية أراضيها وسلامة المواطنين والمقيمين فيها”، وفق ما ذكرت قناة “الإخبارية” السعودية.

وبحسب الإخبارية، قالت المملكة العربية السعودية أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة حرب ويجب محاسبة مرتكبيها، مشددة على أنه يتعين على مجلس الأمن وقف تهديد ميليشيا الحوثي للسلم والأمن الدوليين.

ورأت المملكة أن غياب الإجراءات الصارمة سيسمح لجماعة الحوثي بمواصلة أعمالها الإرهابية، مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه مليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم.

المصدر: “الإخبارية”

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