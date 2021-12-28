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الأمير سطام بن خالد يعلق على كلام دبلوماسي أمريكي سابق عن “طلب إرسال أموال إلى لبنان وتورط حزب الله في اليمن”

كل الوطن - فريق التحرير28 ديسمبر 2021آخر تحديث : الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 6:26 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
الأمير سطام بن خالد يعلق على كلام دبلوماسي أمريكي سابق عن “طلب إرسال أموال إلى لبنان وتورط حزب الله في اليمن”

كل الوطن – الرياض: علق الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، على تغريدة للدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو ميغيل فيرنانديز، تناول فيها “تورط حزب الله” في الأزمة اليمنية.

وعلى حسابه في “تويتر”، أعاد الدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو ميغيل فيرنانديز، نشر لقطات فيديو استعرضها مؤخرا التحالف العربي واعتبر أنها تؤكد تورط حزب الله اللبناني باليمن، وقال ألبيرتو فيرنانديز معلقا: “والجنون أن الغرب يريد من السعودية أن ترسل أموالا إلى لبنان، بينما يشن حكام لبنان الحقيقيون (إيران وحزب الله) حربا على المملكة من اليمن ومن أماكن أخرى”.

هذا وعقب الأمير سطام على تعليق الدبلوماسي الأمريكي السابق بالقول: “تصريح ألبرتو ميغيل يكشف حقيقة وواقع الدول الغربية التي تتحدث عن محاربة الإرهاب، لكنها في المقابل تدعمهم بطرق غير مباشرة وتتجاهل الحقائق في لبنان بسبب مواقفها المتذبذبة أو مصالحها الاقتصادية، وفي المحصلة هم من أوصل لبنان والمنطقة لهذا الوضع، وما يحصل في سوريا والعراق واليمن خير شاهد”.

المصدر: RT

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