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السعودية..توجيه بفصل مسؤول بالهيئة الملكية في الرياض بسبب خبر “غير صحيح”

كل الوطن - فريق التحرير28 ديسمبر 2021آخر تحديث : الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 6:56 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
السعودية..توجيه بفصل مسؤول بالهيئة الملكية في الرياض بسبب خبر “غير صحيح”

كل الوطن – وكالات: أصدرت السلطات السعودية توجيها يقضي بفصل مدير الإدارة الإعلامية بالهيئة الملكية لمدينة الرياض، والتحقيق مع كل من له علاقة حيال نشر خبر “غير صحيح” بشأن إطلاق استراتيجية الرياض 2030.

وأشارت وكالة أنباء السعودية “واس” إلى أن “التوجيه صدر بفصل مدير الإدارة الإعلامية في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، والتحقيق مع كل من له علاقة حيال ما نشر حول قرار مجلس إدارة الهيئة بإطلاق استراتيجية مدينة الرياض 2030 في خبر غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة”.

وأضافت واس: ” إن ما تم بالفعل هو أن مجلس إدارة الهيئة أصدر قرارا بتأخير إطلاق الاستراتيجية لعام 2022 نظرا لضخامة حجمها وعدم اكتمال عناصر مهمة فيها”، لافتة إلى أن “المجلس قرر أن يتم العمل على إنهائها خلال العام القادم 2022، ومن ثم إقرارها من المجلس، وإعلانها في حينه، والبدء في إطلاقها وفق الجداول الزمنية المصاحبة لها”.

المصدر: “واس”

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