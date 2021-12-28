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التعاون السعودي يحسم صفقة لاعب ريال مدريد السابق (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 ساعاتآخر تحديث : الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 11:12 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
التعاون السعودي يحسم صفقة لاعب ريال مدريد السابق (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أعلن نادي التعاون السعودي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني ألفارو ميدران البالغ 27 عاما لمدة موسم ونصف، بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجاء في بيان “الذئاب”: “أنهت إدارة النادي ممثلة بالدكتور سعود الرشودي التوقيع مع اللاعب الإسباني ألفارو ميدران لمدة موسم ونصف”.

ونشر النادي السعودي فيديو عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه ميدران قائلا: “إسبانيا هي بلد كبير وخاص جدا، مدريد وبرشلونة وفالنسيا وقرطبة و.. وهذا يعني أنني إسباني لا يمكنني أن أعبر عن نفسي من خلال فيديو قصير، ولكن للتعبير يجب أن أذهب إلى القصيم، في أرض الملعب، أنا ألفارو قادم لأنضم إليكم، كذئب مثلكم”.

وسبق لميدران، اللعب في أندية ريال مدريد وخيتافي وفالنسيا وديبورتيفو ألافيس ورايو فاليكانو في إسبانيا، وآخر فريق مثله كان شيكاغو فاير الأمريكي، ومثل المنتخب الإسباني دون 21 عاما.

وفي العام الجاري، لعب ميدران 32 مباراة وسجل 3 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

المصدر: وكالات

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