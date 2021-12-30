السعودية تسجل ارتفاعا ملموسا ومستمرا في إصابات كورونا اليومية

كل الوطن – الرياض: تشهد السعودية ارتفاعا ملحوظا ومستمرا في إصابات كورونا اليومية، حيث سجلت اليوم 752 إصابة جديدة بالفيروس.

السعودية تسجل ارتفاعا ملموسا ومستمرا في إصابات كورونا اليوميةالسعودية تسجل ارتفاعا ملحوظا في إصابات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم أنه بتسجيل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا يصبح إجمالي المصابين 555417 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 226 حالة شفاء جديدة ليصبح إجمالي المتعافين 541614.

وأكدت تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس إلى 8875 حالة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 49 في المملكة.

المصدر: “سبق”