  1. الرئيسية
  2. »
  3. محليات

السعودية تبدأ تطبيق قرار تشديد الإجراءات الوقائية ضد كورونا

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : الخميس 30 ديسمبر 2021 - 9:19 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
السعودية تبدأ تطبيق قرار تشديد الإجراءات الوقائية ضد كورونا

كل الوطن – وكالات: دخل صباح اليوم، قرار إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة، والأنشطة والفعاليات في السعودية حيز التنفيذ.

وشددت وزارة الداخلية السعودية، على ضرورة أن يلتزم الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم، مبينة أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين.

وأوضحت أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محليا وعالميا، مؤكدة أهمية مسارعة الجميع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.

وأعلنت السعودية، أمس، إعادة تشديد بعض الإجراءات الوقائية المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا في أراضيها.

المصدر: “سبق”

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

سيرة الإعلامي عبدالرحمن الشبيلي رحمه الله

الاخبار العاجلة