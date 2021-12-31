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مصر.. القبض على سيدة أعمال هاربة من 1465 حكما

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 دقيقةآخر تحديث : الجمعة 31 ديسمبر 2021 - 12:09 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
مصر.. القبض على سيدة أعمال هاربة من 1465 حكما

كل الوطن – وكالات: تمكنت مباحث الجيزة المصرية من ضبط سيدة أعمال تترأس مجلس إدارة شركة عقارية مطلوبة في مئات الأحكام القضائية، فور عودتها من ألمانيا.

وذكر موقع “صدى البلد” أن معلومات وردت لمباحث شرطة الدقي تفيد بتواجد سيدة أعمال وهي رئيس مجلس إدارة شركة للعقارات بمنطقة الدقي، مطلوب ضبطها لصدور 1465 حكما قضائيا ضدها بإجمالي حبس 25 سنة، وغرامات بلغت 30 مليون جنيه، بسبب عدم التزام شركتها بتسليم وحدات سكنية لعملاء الشركة بمدينة 6 أكتوبر.

وتم إخلاء سبيلها على ذمة التحقيق عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: موقع “صدى البلد” المصري

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