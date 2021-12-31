بالفيديو.. أمير الباحة يشتري بضاعة سوق بالكامل تخفيفا عن البائعين

كل الوطن – الرياض: أثار أمير منطقة الباحة في المملكة العربية السعودية، حسام بن سعود بن عبد العزيز، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل بالمملكة وذلك بعد قيامه بزيارة مفاجئة لسوق الخميس الشعبي.

وظهر الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز في مقطع فيديو وهو يتحدث مع البائعين في السوق وطلب شراء السلع المعروضة متسائلا كيف يبيع الأشخاص هناك في أجواء ماطرة دون “أكشاك”.

فيديو | أمير الباحة في زيارة مفاجئة لسوق الخميس: كيف تبيعون في هذه الأجواء الماطرة؟.. ويوصي بشراء المنتجات المعروضة وإعادة فتح السوق بأكشاك جديدة#الإخباريةpic.twitter.com/IJIKIGAFfR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 30, 2021

ولقي موقف الأمير حسام تفاعلا واسعا على مواقع التواصل بالمملكة، حيث أثنى السعوديون على تعاطفه مع البائعين وتوجيهاته بتخصيص أكشاك لهم تحميهم من البرد والمطر والشمس.

اللهم احفظ ولاة أمرنا ، سمو امير منطقة الباحة يتابع كل صغيرة وكبيرة في المنطقة ، مثل الغيث أينما حل يجود لأهل المنطقة قبل لا يطلبوه . pic.twitter.com/ynLptMOeyx — ابو وليد الغامدي MBS🇸🇦 (@Abu_w_Alghamidi) December 30, 2021

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي