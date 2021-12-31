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بالفيديو.. أمير الباحة يشتري بضاعة سوق بالكامل تخفيفا عن البائعين

كل الوطن - فريق التحرير31 ديسمبر 2021آخر تحديث : الجمعة 31 ديسمبر 2021 - 2:19 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطق
بالفيديو.. أمير الباحة يشتري بضاعة سوق بالكامل تخفيفا عن البائعين

كل الوطن – الرياض: أثار أمير منطقة الباحة في المملكة العربية السعودية، حسام بن سعود بن عبد العزيز، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل بالمملكة وذلك بعد قيامه بزيارة مفاجئة لسوق الخميس الشعبي.

وظهر الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز في مقطع فيديو وهو يتحدث مع البائعين في السوق وطلب شراء السلع المعروضة متسائلا كيف يبيع الأشخاص هناك في أجواء ماطرة دون “أكشاك”.

ولقي موقف الأمير حسام تفاعلا واسعا على مواقع التواصل بالمملكة، حيث أثنى السعوديون على تعاطفه مع البائعين وتوجيهاته بتخصيص أكشاك لهم تحميهم من البرد والمطر والشمس.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

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