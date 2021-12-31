لم يتمّ استدعاؤه لأي عمل فني منذ 10 سنوات.. حكاية الفنان حسين الشريف (فيديو)

كل الوطن – وكالات: ممثل مصري اشتهر بتأدية دور ضابط شرطة في السينما المصرية، لكن عدم استدعائه لأي عمل فني منذ 10 سنوات دفعه للعمل في هذه المهنة..

تعرفوا على حكاية الفنان حسين الشريف في #قصة_إنسان