كل الوطن – وكالات: ممثل مصري اشتهر بتأدية دور ضابط شرطة في السينما المصرية، لكن عدم استدعائه لأي عمل فني منذ 10 سنوات دفعه للعمل في هذه المهنة..
تعرفوا على حكاية الفنان حسين الشريف في #قصة_إنسان
- لم يتمّ استدعاؤه لأي عمل فني منذ 10 سنوات.. حكاية الفنان حسين الشريف (فيديو)
- وفاة سيدة سعودية اشتهرت بعبارة “يخسي الجوع وأنا أمك”
- بالفيديو.. أمير الباحة يشتري بضاعة سوق بالكامل تخفيفا عن البائعين
- مصر.. القبض على سيدة أعمال هاربة من 1465 حكما
- خادم الحرمين: لم نتوان ونتأخر في دعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967
- حفل كلاسيكي على ضوء الشموع ليلة رأس السنة في مدينة العلا السعودية
- الأمير تركي الفيصل يُحذّر من “خطر وجودي” قد يصيب الدول الخليجية ويتحدث عن “جرس إنذار”
- الملك السعودي: اتفاق “أوبك+” جوهري لاستقرار سوق النفط
- الملك سلمان: ندعو الحوثيين إلى الاحتكام لصوت الحكمة والعقل
- السعودية تبدأ تطبيق قرار تشديد الإجراءات الوقائية ضد كورونا