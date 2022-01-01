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الملك سلمان يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بحدث هام في حياته

كل الوطن - فريق التحرير1 يناير 2022آخر تحديث : السبت 1 يناير 2022 - 7:06 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
الملك سلمان يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بحدث هام في حياته

كل الوطن – الرياض: أكمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمس عامه الـ86، فيما ضجت المواقع السعودية تهنئه بهذا الحدث متمنية له دوام الصحة والعافية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة هاشتاغ “#الملك_سلمان_86_سنه”.

وتصدر الوسم الترند على مواقع التواصل لتهنئة الملك بعيد ميلاده.

وولد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في 31 ديسمبر 1935، وتلقى تعليمه المبكر في مدرسة الأمراء بالرياض التي كان يديرها عبد الله خياط إمام وخطيب المسجد الحرام.

والملك سلمان هو الابن الخامس والعشرون من الأبناء الذكور للملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وهو ملك السعودية السابع، ورئيس مجلس الوزراء والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، والحاكم العشرون من أسرة آل سعود.

والملك سلمان أمين سر العائلة ورئيس مجلسها، وأحد من يطلق عليهم السديريون السبعة من أبناء الملك عبد العزيز.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

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