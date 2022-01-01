مصر.. داعية إسلامي يوضح حقيقة تدخله في قضية “حادث الشيخ زايد”

كل الوطن – وكالات: أثار حادث كريم الهواري في مصر المتهم في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ”حادث الشيخ زايد” التي راح ضحيتها 4 شباب جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، تزامنا مع جلسة محاكمته.

وذكر موقع “الوطن” المصري أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أخبارا تفيد بتدخل الداعية الإسلامي الشيخ خالد الجندي لإقناع أسر ضحايا كريم الهواري بالتنازل عن حقهم القضية.

وردا على ذلك، أوضح الشيخ الجندي أن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تدخله لإقناع أسر ضحايا حادث كريم الهواري، غير صحيحة.

وأضاف أنه ليس له مكتب أو هيئة إدارية تخصه، ولم يفوض أحدا بالتحدث عنه في أي شأن من الشؤون الاجتماعية أو القانونية أو الدينية، وليس له أي تصريحات صحفية سوى برنامجه بالإذاعة وقناة “DMC” وهذا البيان، حتى لا يستخدم أحد اسمه للتربح من أحد أو النصب على أحد، فيما ليس له علاقة به.

يذكر أن حادث الشيخ زايد راح ضحيته 4 طلاب جامعين وكانت المحكمة قد قررت تأجيل محاكمة 2 من محامي كريم الهواري، لاتهامهما بانتحال صفة قضائية، ومحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التي سجلت حادث التصادم في الشيخ زايد وإتلافها، وذلك لتضليل العدالة.

كما قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم كريم الهواري، المتسبب في الحادث بسبب قيادته سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة، لجلسة 5 فبراير المقبل.

المصدر: صحيفة “الوطن” المصرية