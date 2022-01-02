السديس يُشاهد قصّة نجاح العزّ والفخر في الحدّ الجنوبي للأبطال ويُوجّه بتسيير قوافل زمزم للمرابطين

كل الوطن – الرياض: في الحد الحنوبي يقف جنودنا البواسل على أرض البطولات والانتصارات ، مسطرين أعظم صور التضحيات والوفاء، دفاعا عن حدود الوطن الغالي ضد المعتدين خصوصا ان ما يقوم به جنودنا البواسل من حراسة ثغور وطننا الغالي وحماية حدوده والتضحيات التي يقدمونها، لهو شرف عظيم ورباط في سبيل الله، ودليل على ولائهم لولاة أمرهم في الذود عن هذا الوطن الغالي وحماية مقدساته ومقدراته،فيستحقون أن يكتب عنهم بمداد من ذهب.

زيارة الشيخ السديس للحد الجنوبي تقديرا لجنودنا البواسل

من هنا حققت زيارةً معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لمقر القيادة الجنوبية ورسالته عبر الاتصال المرئي لجنودنا البواسل المرابطين في الحد الجنوبي نتائج ايجابية كبيرةً والتي عبر فيها معالي الشيخ عبدالرحمن السديس عن شكره وتقديرةً لجنودنا البواسل أفراداً وضباطاً على مايقومون به من تضحيات تجاه دينهم ووطنهم ، مؤكدا ان الجنود البواسل يقدمون درساً عظيما في الدفاع عن الدين والوطن من خلال مايقومون به من عملٍ عظيم ومستشهداً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله».

السديس : يارجال الأمن يافخر الوطن ‏يا العيون الساهرة في كل حين

وخاطب معاليه رجالنا البواسل قائلا ” يارجال الأمن يافخر الوطن ‏يالعيون الساهرة في كل حين وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا صبر ساعة، فتسلحوا بأسباب النصر.

وجاءت زيارة معالي الشيخ عبدالرحمن السديس لدعم رجال قواتنا المسلحة والثناء عليهم لجهودهم العظيمة في حماية المملكة العربية السعودية والحفاظ على أرواح الآمنين.

وليس شك ان هؤلاء الجنود يقدمون دماءهم وأرواحهم وأنفسهم رخيصة من أجل الوطن ليبقي شامخاً عزيز الجانب واقل واجب على الشعب السعودي ان يقول لهم ، أنتم محل فخرنا وعزنا ورفعتنا، وأصبحتم مصدر فخر لكل مواطن سعودي يعيش على ثرى هذا الوطن الغالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظهما الله.. معالي الشيخ عبدالرحمن السديس دعا لجنودنا البواسل بأن ينصرهم على أعداء الدين، وأن يشفي مرضاهم ويداوي جرحاهم ويتقبل شهداءهم.