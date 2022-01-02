بالدموع.. البرازيلي مانويل يودع التعاون السعودي (فيديو)

كل الوطن – الرياض: ودع البرازيلي ساندرو مانويل نجم التعاون السعودي، لاعبي الفريق وجهازه الفني، بلقطات مؤثرة والدموع، بعد مواجهة ضمك، بالدوري السعودي للمحترفين.

وفجر فريق التعاون مفاجأة وتغلب على ضمك، بنتيجة (3-0)، السبت، في المرحلة الخامسة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأنهى “ساندرو” مشواره مع النادي القصيمي، بعد أن أمضى فيه خمسة مواسم.

وطوى ساندرو مسيرة حافلة مع التعاون، بعد أن تعاقدت إدارة النادي مع الإسباني ألفارو ميدران لاعب الوسط الذي أصبح أول صفقات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

وبكي ساندرو أثناء تصريحاته للناقل الرسمي بعد نهاية مباراة ضمك، وقال: “لكل شيء بداية ونهاية، وشكرا للتعاون، وللبلد العظيم السعودية”.

ووجه ساندرو رسالة لجماهير التعاون، قائلا: “أنا أحبكم ولكن هذا حال كرة القدم وتمنيت أن أبقى معكم حتى آخر عقدي، وستظل فترة لن تنسى في حياتي”.

وانضم ساندرو البالغ 33 عاما للتعاون في يوليو 2015 قادما من سيارا البرازيلي، وتم إعارته للفتح في يناير 2017، قبل أن يعود للتعاون في يوليو 2018.

ولعب ساندرو للتعاون 140 مباراة (سجل 9 أهداف وصنع 12 آخر)، وتوج معه بكأس خادم الحرمين الشريفين، كما خاض رفقة الفتح 40 مباراة (سجل هدفين وصنع 6 آخر).

المصدر: صحيفة “سبق” السعودية