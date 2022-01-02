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بعد غياب أكثر من 20 عاما.. فنّانة مصرية تعلن عودتها للتمثيل

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : الأحد 2 يناير 2022 - 7:15 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
بعد غياب أكثر من 20 عاما.. فنّانة مصرية تعلن عودتها للتمثيل

كل الوطن – وكالات: تعود الفنانة لورا عماد إلى التمثيل بعد غياب دام أكثر من 20 عاما بالمشاركة بعملين فنيين، بعد مشاركتها في آخر عمل لها في فيلم “لو كان ده حلم” عام 2001 قبل زواجها من الفنان شريف منير.

وأعلنت الفنانة لورا عماد عودتها بالمشاركة في حكاية “وانسى روحي وياك” من مسلسل “نصيبي وقسمتك”.

ونشرت لورا عبر حسابها بموقع “انستغرام” (وبحسب المواقع المصرية التي ذكرت أن هذا الحساب للفنانة المذكورة)، مقطع فيديو من كواليس التصوير تعلن به عودتها للتمثيل، حيث قالت به: “النهاردة أول يوم تصوير ليا وهرجع أمثل تاني وأنا مبسوطة.. نصيبي وقسمتك الجزء الرابع في حدوتة “وأنسى روحي وياك”.

المصدر: اليوم السابع

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