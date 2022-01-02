الكويت توصي رعاياها بمغادرة بريطانيا

كل الوطن – وكالات: أوصت سفارة الكويت لدى المملكة المتحدة الكويتيين بمغادرة بريطانيا والعودة للبلاد نظرا للارتفاع الحاد في إصابات متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا.

وأبدت السفارة في بيان أصدرته الأحد، مخاوفها من أن الارتفاع “غير المسبوق” في الإصابات الجديدة بـ”أوميكرون” قد يقود السلطات البريطانية إلى فرض إجراءات جديدة مثل الإغلاق العام وعدم انتظام حركة الطيران.

سفارة الكويت لدى بريطانيا تهيب بالمواطنين الالتزام بدعوة (الخارجية) تأجيل السفر وحثت المتواجدين هناك للمغادرة نظرا للارتفاع "غير المسبوق" بإصابات المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) https://t.co/br9LyUklmK#كونا#الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 2, 2022

وشددت السفارة في بيانها على “أهمية التزام المواطنين الكويتيين بدعوة وزارة الخارجية وتأجيل سفرهم في الوقت الحالي حفاظا على سلامتهم في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة في بريطانيا والعالم”.

وارتفع عدد الإصابات اليومية بكورونا في بريطانيا إلى رقم قياسي بلغ 189 ألفا و846 إصابة يوم أمس.

المصدر: “كونا”