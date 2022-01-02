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رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يقدم استقالته

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : الأحد 2 يناير 2022 - 11:55 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يقدم استقالته

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يوم الأحد استقالته من رئاسة الحكومة بسبب التوترات السياسية التي تشهدها بلاده.

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