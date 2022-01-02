رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يقدم استقالته

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يوم الأحد استقالته من رئاسة الحكومة بسبب التوترات السياسية التي تشهدها بلاده.
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