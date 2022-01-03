السعودية تغلق سفارتها في واشنطن وتطلق تحذيرات للمواطنين

كل الوطن – الرياض: أعلنت السفارة السعودية في واشنطن، إغلاق أبوابها اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية، على أن تستأنف الأعمال يوم غد الثلاثاء.

وقالت السفارة السعودية في واشنطن، عبر حسابها في “تويتر”: “نود تنويه المواطنين الكرام بأن السفارة ستكون مغلقة الاثنين 3 يناير، نظرا لسوء الأحوال الجوية، ويستأنف العمل الثلاثاء 4 يناير”.

نود تنويه المواطنين الكرام بأن السفارة ستكون مغلقة غدا الإثنين ٣/١ نظرا لسوء الأحوال الجوية،ويستأنف العمل الثلاثاء ٤/١.

ندعو المواطنين في واشنطن وفرجينيا وميريلاند بتوخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية.في حال الطوارئ يرجى الاتصال على الارقام المذكورة في موقع السفارة. — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) January 3, 2022

ودعت السفارة المواطنين في واشنطن وفرجينيا وميريلاند، إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلطات المحلية.

وأضافت “في حال الطوارئ يرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة”.