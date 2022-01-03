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مفتي مصر يحسم الجدل حول استخدام وسائل منع الحمل للتحكّم في الزيادة السكانية

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : الإثنين 3 يناير 2022 - 7:58 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
مفتي مصر يحسم الجدل حول استخدام وسائل منع الحمل للتحكّم في الزيادة السكانية

كل الوطن – وكالات: ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ في مصر، دراسة مقدمة من النائبة سهير عبد السلام، وذلك بشأن الزيادة السكانية في مصر.

وقال الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إنه يجب أن يكون هناك جهة واحدة منوط بها الاهتمام بالمشكلة السكانية، حيث إن القضية ضاعت بين الجهات ولا بد من توحيد جهة الاختصاص، ولتكن المركز القومي للسكان، وتكون قراراته نافذة.

وأكد مفتي مصر شوقي علام، أن استخدام الوسائل الطبية لمنع الحمل لمواجهة الزيادة السكانية حلال ولا يحدث أي ضرر بالأسرة ولا المرأة، مضيفا: “يجب الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة لأن بعض الأسر لا تعتني بالأطفال بعد إنجابها وهذا ظلم حقيقي”.

وأضاف شوقي علام، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لمناقشة القضية السكانية، لا مشكلة في الأخذ بالأسباب من أجل الحفاظ على التنمية وتحقيق أهداف إيجابية للأسرة والدولة.

المصدر: القاهرة 24

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