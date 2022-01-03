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مصر.. السيسي يصدر أمرا بشأن سيدة ظهرت في فيديو أثار جدلا واسعا

كل الوطن - فريق التحرير3 يناير 2022آخر تحديث : الإثنين 3 يناير 2022 - 8:07 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليمنوعات
مصر.. السيسي يصدر أمرا بشأن سيدة ظهرت في فيديو أثار جدلا واسعا

كل الوطن – وكالات: وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتقديم هدية عينية وباقة ورد إلى سيدة مصرية، ظهرت في فيديو وهي تدافع عن فتاتين خلال سرقة هاتفهما المحمول.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن السيدة بشرى سرور ضربت لنا المثل والقدوة في العطاء والتضحية، وإنها نموذج مشرف للمرأة المصرية والمروءة الإنسانية والإيجابية المجتمعية، وأن الموقف البطولى الذى قامت به يشرف كل سيدة مصرية بل وكل مصري أصيل.

ولم تقف السيدة بشرى موقف المتفرج أمام محاولة الاعتداء على طفلتين صغيرتين بغرض سرقتهما في حلوان، بعد قيام أحد قائدي الدراجات البخارية بخطف هاتف محمول من الطفلتين، خلال سيرهما فى منطقة العزبة البحرية في منطقة حلوان، فتصدت للجاني لنجدة الطفلتين.

المصدر: الدستور

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