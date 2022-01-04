التحالف العربي يعلن تدمير 5 طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية (صور)

كل الوطن – الرياض: أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير 5 طائرات مسّيرة أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن باتجاه المملكة.

وأوضح التحالف في بيان له إن المسيّرات أطلقت من صنعاء، مؤكدا أنه يراقب مصادر التهديد لتدميرها وتحييدها.

وأضاف أن “الخيارات العملياتية مطروحة استجابة للتهديد وردع سلوك الميليشيا العدائي”.

ونشر التحالف صورا للمسيرات التي “أطلقت من العاصمة صنعاء باتجاه المملكة وجرى تدميرها”.

تحالف دعم الشرعية في اليمن ينشر صورا للمسيرات التي أطلقت من العاصمة صنعاء باتجاه المملكة وجرى تدميرها.#واس_عامhttps://t.co/IU1xk5ADivpic.twitter.com/kBXWqxQYxW — واس العام (@SPAregions) January 3, 2022

المصدر: “واس”