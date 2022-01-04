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شرطة الرياض تُلقي القبض على مقيمين تباهيا بتعاطي المخدرات (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 4 يناير 2022 - 10:40 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
شرطة الرياض تُلقي القبض على مقيمين تباهيا بتعاطي المخدرات (فيديو)

كل الوطن – الرياض: أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على مقيمين ظهرا في مقطع فيديو يتباهيان بتعاطي المخدرات، كاشفة عن جنسيتهما.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن “المتابعة الأمنية لجرائم تعاطي المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على مقيمَيْن من الجنسيتين البغلادشية والباكستانية، ظهرا في مقطع فيديو يتباهيان بتعاطي وعرض مواد مخدرة، وتوثيق ذلك ونشره بمدينة الرياض”.

وأشار إلى أنه “جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة”.

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