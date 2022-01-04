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إيران.. إقالة مسؤول كبير على خلفية فضيحة في دبي

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الثلاثاء 4 يناير 2022 - 7:05 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
إيران.. إقالة مسؤول كبير على خلفية فضيحة في دبي

كل الوطن – وكالات: أقال وزير الصناعة والتجارة الإيراني سيد رضا فاطمي أمين، مدير المعارض الدولية حسن زماني على خلفية ما وصفتها وسائل إعلام محلية بـ”فضيحة” الجناح الإيراني في معرض “إكسبو دبي 2020”.

وأشارت مصادر إيرانية مطلعة إلى أن فاطمي عين هومان رازدار كرئيس تنفيذي لشركة المعارض الدولية في إيران بدلا عن زماني.

ووجهت إلى زماني انتقادات بسبب أن “جناح إيران في المعرض، بدلا من تقديم الإنجازات الفضائية والنووية والطبية للبلاد، كان يبيع الكركم والفستق وسوهان”.

وعلّق زماني في وقت سابق ردا على بعض منتقديه: “طبيعة المعرض ليست صناعية وعرض الإنجازات الفضائية والنووية والطبية في مكان آخر”.

وأضاف: “بدلا من ذلك كان هذا الحدث على عكس المعارض الأخرى، ثقافيا وفنيا بشكل حصري”.

المصدر: “إيران بالعربي” + “تسنيم”

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