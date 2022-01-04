مصر.. أحكام إعدام بالجملة مع بداية العام الجديد

كل الوطن – وكالات: قضت محكمة جنايات طنطا بإعادم 4 محكومين أدينوا بالاعتداء على الشاب أمير فاروق ضحية البلطجة بطنطا وطعنه حتى فارق الحياة.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى شهر أكتوبر الماضي، عندما تلقت قوات الأمن بلاغا من المستشفى الجامعي بوصول الشاب أمير فاروق 23 سنة مصابا بعدة طعنات متفرقة من الجسم وتوفي متأثرا بإصابته.

ودلت التحريات على أن المجني عليه أثناء عودته من عمله في محل سوبر ماركت بالمنطقة التي يسكن فيها بطنطا توجه بصحبة بعض الجيران لحضور فرح أحد معارفه لتهنئته.

وكانت والدته في انتظار عودته للمنزل وتحاول الاتصال به كل فترة لانشغالها عليه، فأخبرها أنه في الطريق.

وهو في طريق عودته للمنزل شاهده أحد جيرانه ويدعى مصطفى وكان قد نشب بينهما سوء تفاهم سابق وانتظره وقام ومعه مجموعة من الأشخاص يستقلون درجات نارية وتعدوا عليه بالضرب والطعنات وحاول المجني عليه تفادي الطعن والفرار وتدخل بعض المتواجدين لمنعه لكنه لاحقه هو وشخصان آخران بالطعنات حتى سقط على الأرض مغشيا عليه بينما فروا هاربين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية