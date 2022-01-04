تونس.. مواصلة التحقيق في محاولة إحراق قصر رئاسي بولاية بن عروس

كل الوطن – وكالات: عمقت السلطات التونسية التحقيق مع شاب اعتقل مؤخرا حاول إحراق قصر رئاسي بولاية بن عروس جنوب العاصمة تونس.

وذكرت إذاعة “موزاييك” التونسية أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذن لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالتمديد في الاحتفاظ مدة 5 أيام مع العرض على الفحص الطبي النفسي لشاب ضبط بصدد تسلق القصر الرئاسي بمرناق.

وتفيد محاضر البحث بأن معلومة وردت لإحدى الوحدات الأمنية تشير إلى أن شخصا بصدد تسلق القصر التابع لمؤسسة رئاسة الجمهورية والكائن بجهة مرناق من ولاية بن عروس ليتم.

وقالت الإذاعة التونسية إن قوات الأمن ألقت القبض على الشاب وحجزت مادة سائلة سريعة الاشتعال بحوزته، وكشفت الأبحاث أنه كان ينوي إضرام النار بالقصر المذكور.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس تخلت عن النظر في القضية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالنظر إلى وجود شبهة إرهابية وراء العملية، إلا أن المشتبه به تظاهر بكونه مختل عقليا حيث تقرر عرضه على الفحص الطبي النفسي مع مواصلة الاحتفاظ به.

المصدر: “موزاييك أف أم”