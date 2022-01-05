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بعد خضوعه لعملية جراحية في نيويورك.. صورة للمستشار تركي آل الشيخ من على سرير المشفى (صورة)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 5 يناير 2022 - 6:56 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
بعد خضوعه لعملية جراحية في نيويورك.. صورة للمستشار تركي آل الشيخ من على سرير المشفى (صورة)

كل الوطن – الرياض: انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، من على سرير مستشفى، بعد إجرائه عملية جراحية في الولايات المتحدة.

وتداول رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورة المستشار تركي آل الشيخ، يظهر فيها نائما في سرير مشفى، حيث تمنوا له الشفاء العاجل وهنأوه بالخروج سالما من العملية.

وأفادت صحيفة “المدينة” بأن المستشار تركي آل الشيخ خضع إلى عملية جراحية في نيويورك.

المصدر: RT

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