  1. الرئيسية
  2. »
  3. محليات

السعودية.. إحباط عمليتي تهريب كمية من المخدرات وتوقيف متورطين

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : الأربعاء 5 يناير 2022 - 10:15 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
السعودية.. إحباط عمليتي تهريب كمية من المخدرات وتوقيف متورطين

كل الوطن – الرياض: أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، إحباط عمليتي تهريب كمية من المخدرات، والقبض على المتورطين.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، إن “المتابعة الأمنية لمروجي ومهربي المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (2.8) مليون قرص إمفيتامين مخدر، والقبض على مستقبلها بالتعاون والتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات وقوات أمن المنشآت، عبر الحدود الشرقية للمملكة”.

وأضاف “كما تم إحباط محاولات تهريب (627) كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، و(28) طنا و(946) كيلوغراما من مادة القات المخدر، عبر الحدود الجنوبية للمملكة”.

وأوضح، أنه تم القبض على المتهمين بتهريبها واستقبالها وهم 35 متهما، بينهم 27 مواطنا و8 مخالفين لنظام أمن الحدود، 7 من الجنسية اليمنية و1 من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

المصدر: “واس”

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة