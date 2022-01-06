  1. الرئيسية
  2. »
  3. كتاب وأقلام

د. عبدالمجيد الجلاَّل: مجلس الشورى … الحاضر الغائب

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الخميس 6 يناير 2022 - 11:55 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
د. عبدالمجيد الجلاَّل: مجلس الشورى … الحاضر الغائب

حتى الآن ، ورغم العديد من النداءات الصحفية لتطوير أداء مجلس الشورى ، وتفعيل أدواته الرقابية والتشريعية ، في كل وزارات ومؤسسات الدولة ، ظلَّ المجلس على علاِّته ، وضعف أدائه ، ورتابة جلساته !
بل إنَّ جمهور الناس ، باتوا يرونه ، كياناً ، غير مفيد ، وغير فعَّال في معالجة قضاياهم الاقتصادية والمعيشية الصعبة !
في التجارب البرلمانية الناجحة ، يبرز دور البرلمان ، في إدارة شؤون الدولة ، بتفعيل أدوات الرقابة والتشريع ، ومحاربة الفساد ، ونشر الشفافية ، بهدف المحافظة على موارد البلاد ، من شتى أنواع التلاعب بها ، لخدمة مصالح ضيقة ، وانتهازية فاسدة ، تعمل ، بشكلٍ مُمنهج ، على استنزاف الموارد المُتاحة !
في ظل الوضع الحالي ، مجلس الشورى ، يفتقد القواعد الصارمة، والأدوات الفاعلة ، التي تجعل منه كياناً قوياً ، بأنيابٍ رقابية وتشريعية حادَّة، لخدمة الوطن ، والمواطنين ، وقد ذكرتُ في مقالاتي السابقة عن أهمية وضرورة تعديل النظام التأسيسي للمجلس ، لجهة منحه صلاحيات واسعة ، لتمكينه من أداء دوره الرقابي والتشريعي المطلوب منه ، خاصة ما يتصل بصلاحية استدعاء الوزراء وكبار المسؤولين ، ومناقشة أوجه الخلل في وزراتهم ومؤسساتهم ، والأهم منح المجلس ، صلاحية سحب الثقة من الوزير أو المسؤول ، إذا ثبُت لهم تقصيره الفادح في إدارة عمله، بالجدية والشفافية والمُثابرة المطلوبة !
لذا ، فإنَّ افتقاد مجلس الشورى ، لمسألة توسيع صلاحياته ، جعلته بعيداً جداً ، عن هموم الناس، وآلامهم، وقضاياهم المعيشية العالقة، التي تفرزها باطراد التَّحولات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها المملكة ديموغرافياً واقتصادياً واجتماعياً، ومن ثمَّ فقد بدا يفقد تدريجياً أصول اللعبة التشريعية والرقابية المُتعارف عليها ، والأهم بدا يفقد ثقة الشعب والدولة ، بقدرته على العمل والإنجاز ، ودعم مسيرة التنمية المتوازنة ورفاهية كل السعوديين .
خلاصة القول ، نحن بحاجة إلى مجلس تشريعي ، لتصويب أداء قطاعات الدولة ، وضمان كفاءة تنفيذ برامج التحول والرؤية ، ومحاربة الفساد ، وفق توجهات حديثة تستند أساساً إلى معايير الشفافية والمصداقية أكثر من أي وقتٍ مضى ، فالوطن حيث يكون المرء بخير .

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة