د. عبدالمجيد الجلاَّل: مجلس الشورى … الحاضر الغائب

حتى الآن ، ورغم العديد من النداءات الصحفية لتطوير أداء مجلس الشورى ، وتفعيل أدواته الرقابية والتشريعية ، في كل وزارات ومؤسسات الدولة ، ظلَّ المجلس على علاِّته ، وضعف أدائه ، ورتابة جلساته !

بل إنَّ جمهور الناس ، باتوا يرونه ، كياناً ، غير مفيد ، وغير فعَّال في معالجة قضاياهم الاقتصادية والمعيشية الصعبة !

في التجارب البرلمانية الناجحة ، يبرز دور البرلمان ، في إدارة شؤون الدولة ، بتفعيل أدوات الرقابة والتشريع ، ومحاربة الفساد ، ونشر الشفافية ، بهدف المحافظة على موارد البلاد ، من شتى أنواع التلاعب بها ، لخدمة مصالح ضيقة ، وانتهازية فاسدة ، تعمل ، بشكلٍ مُمنهج ، على استنزاف الموارد المُتاحة !

في ظل الوضع الحالي ، مجلس الشورى ، يفتقد القواعد الصارمة، والأدوات الفاعلة ، التي تجعل منه كياناً قوياً ، بأنيابٍ رقابية وتشريعية حادَّة، لخدمة الوطن ، والمواطنين ، وقد ذكرتُ في مقالاتي السابقة عن أهمية وضرورة تعديل النظام التأسيسي للمجلس ، لجهة منحه صلاحيات واسعة ، لتمكينه من أداء دوره الرقابي والتشريعي المطلوب منه ، خاصة ما يتصل بصلاحية استدعاء الوزراء وكبار المسؤولين ، ومناقشة أوجه الخلل في وزراتهم ومؤسساتهم ، والأهم منح المجلس ، صلاحية سحب الثقة من الوزير أو المسؤول ، إذا ثبُت لهم تقصيره الفادح في إدارة عمله، بالجدية والشفافية والمُثابرة المطلوبة !

لذا ، فإنَّ افتقاد مجلس الشورى ، لمسألة توسيع صلاحياته ، جعلته بعيداً جداً ، عن هموم الناس، وآلامهم، وقضاياهم المعيشية العالقة، التي تفرزها باطراد التَّحولات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها المملكة ديموغرافياً واقتصادياً واجتماعياً، ومن ثمَّ فقد بدا يفقد تدريجياً أصول اللعبة التشريعية والرقابية المُتعارف عليها ، والأهم بدا يفقد ثقة الشعب والدولة ، بقدرته على العمل والإنجاز ، ودعم مسيرة التنمية المتوازنة ورفاهية كل السعوديين .

خلاصة القول ، نحن بحاجة إلى مجلس تشريعي ، لتصويب أداء قطاعات الدولة ، وضمان كفاءة تنفيذ برامج التحول والرؤية ، ومحاربة الفساد ، وفق توجهات حديثة تستند أساساً إلى معايير الشفافية والمصداقية أكثر من أي وقتٍ مضى ، فالوطن حيث يكون المرء بخير .