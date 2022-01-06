نسبة مشاركة السعوديات في سوق العمل تضاعفت إلى 35%

كل الوطن – الرياض: أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن نسبة مشاركة السعوديات في سوق العمل تضاعفت من 17% إلى 35% بعد طرح “رؤية المملكة 2030”.

وقال الإبراهيم، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية نشرت اليوم الخميس: “أحد أهم النتائج البارزة لطرح رؤية المملكة 2030 هو مشاركة المرأة في سوق العمل والذي كان 17% والآن أصبح 35% أو 34%”.

وأضاف الإبراهيم: “هذا الشيء لم نشهده سابقا ولم نتوقع الوصول بهذه السرعة إلى هذه النسبة، وما زلنا طبعا نستهدف المزيد”.

وفي سياق متصل صرح الوزير السعودي: “إن الاستثمار الأجنبي في المملكة يعد أمرا هاما، حيث إن المملكة ستطلق طاقتها الكامنة في قطاعات كثيرة وسيحظى القطاع الخاص المحلي بالفرص الأكبر، ولكننا نريد فتح المجال أيضا من خلال العلاقات الاستراتيجية مع كبار الدول وكبار الشركات والمستثمرين إقليميا ودوليا للاستثمار في المملكة”.

وأردف: “نسعى لمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة رغم التحديات المتمثلة في عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية (وهي الرؤية) في توسيع مصادر النمو إلى 50 أو 55% ونستهدف الوصول إلى 60% في 2030”.

وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي أن المملكة حققت “13.8 مليار دولار حصيلة استثمار القطاع الخاص في المملكة 2021، وهدفنا طموح لنصل لأكثر من 5.7% من الناتج المحلي في 2030، من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، أي ما يقارب 100 مليار دولار أمريكي”.

المصدر: “سبوتنيك”