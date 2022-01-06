شاهد.. “الهلال” يرفع كأس السوبر السعودي

كل الوطن – الرياض: توج فريق الهلال بلقب بطل مسابقة كأس السوبر السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، على حساب نادي الفيصلي، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-3) بعد تعادلهما (2-2) في الوقت الأصلي للمباراة.

تتويج نادي #الهلال ببطولة السوبر السعودي للمرة الثالثة في تاريخه و البطولة رقم 64#الهلال_الفيصلي

⁧#كأس_بيرين_للسوبر_السعودي ⁩

⁧#قنوات_SSCpic.twitter.com/lN6aJsDDym — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 6, 2022