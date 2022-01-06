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شاهد.. “الهلال” يرفع كأس السوبر السعودي

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الخميس 6 يناير 2022 - 11:37 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
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شاهد.. “الهلال” يرفع كأس السوبر السعودي

كل الوطن – الرياض: توج فريق الهلال بلقب بطل مسابقة كأس السوبر السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، على حساب نادي الفيصلي، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-3) بعد تعادلهما (2-2) في الوقت الأصلي للمباراة.

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