السفارة السعودية في كازاخستان تطلب من مواطنيها التقيد بتعليمات حظر التجوال

كل الوطن – الرياض: طلبت السفارة السعودية في كازاخستان، التقيد بتعليمات حظر التجوال التي فرضتها السلطات الكازاخستانية، على خليفة التظاهرات والاضطرابات في البلاد.

ودعت السفارة السعودية في كازاخستان، المواطنين السعوديين الموجودين فيها، إلى التقيد بتعليمات حظر التجوال اعتبارا من 5 – 19 يناير، من الساعة 11 مساء وحتى 7 صباحا.

وأهابت السفارة بجميع المواطنين الابتعاد عن التجمعات، داعية إلى التواصل معها في حال الطوارئ.

يذكر أنه اندلعت مظاهرات في كازاخستان في الثاني من يناير احتجاجا على ارتفاع أسعار الغاز المسال، سرعان ما تطورت إلى أعمال شغب ونهب في عدد من المدن.

المصدر: “عكاظ”