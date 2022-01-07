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السعودية.. تحقيق حول شكوى أشخاص بشأن إصابتهم بالعمى بعد علاجهم عند أحد الأطباء

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 دقيقةآخر تحديث : الجمعة 7 يناير 2022 - 7:04 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطق
السعودية.. تحقيق حول شكوى أشخاص بشأن إصابتهم بالعمى بعد علاجهم عند أحد الأطباء

كل الوطن – الرياض: أصدرت صحة منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية بيانا حول شكوى عدد من الأشخاص بشأن إصابتهم بالعمى بعد علاجهم عند أحد الأطباء بمستشفى خاص.

وأشارت صحة القصيم إلى أنها تقوم بمتابعة الموضوع، مؤكدة أن الجهة المختصة لديها “قامت بعد تلقي البلاغات في حينه وعلى الفور بمتابعة الموضوع، والتحقق منه، واتخاذ كافّة الإجراءات النظامية اللازمة”.

كما تمت إحالة الشكوى إلى “الهيئة الصحية الشرعية، والتي تختص بالنظر في الأخطاء الطبية، وإصدار القرارات المناسبة وفق نظام مزاولة المهن الصحية، ونظام المؤسسات الصحية الخاصة”.

وكانت صحيفة “الوطن” قد ذكرت أن طبيب عيون تسبب بالعمى لـ6 أشخاص من مرضاه، نتيجة خطأ طبي فادح في عمليات متفاوتة لسحب “المياه البيضاء”، ولا يزال يمارس مهنته في مستشفى خاص بمنطقة القصيم.

وبحسب الصحيفة، فقد دخل المرضى جميعهم إلى المستشفى الخاص لإجراء عملية سحب الماء الأبيض الذي لا يستغرق زمن إجرائها نصف ساعة في الحالات الطبيعة على يد المتخصصين، إلا أن مكوث المرضى في غرفة العمليات لساعات جعلهم يشعرون بالشك، لتكون النتيجة في النهاية فقدان البصر وتلف في القرنية بعد الانتهاء من إجراء العملية.

المصدر: وكالات

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