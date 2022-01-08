  1. الرئيسية
  2. »
  3. محليات

راقصات “عاريات” في مهرجان شتاء جازان.. والسلطات السعودية تفتح تحقيقا (فيديو وصور)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : السبت 8 يناير 2022 - 9:09 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
راقصات “عاريات” في مهرجان شتاء جازان.. والسلطات السعودية تفتح تحقيقا (فيديو وصور)

كل الوطن – الرياض: وجهت إمارة جازان في السعودية بالتحقيق الفوري في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في شتاء جازان 2022.

وقال حساب الإمارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الجمعة: “سمو أمير منطقة جازان يوجه بسرعة التحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في شتاء جازان 2022، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات، والرفع بنتائج التحقيق”.

جاء ذلك تعقيبا على ما نشر وتم تداوله من مقاطع أمس في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، أطلق أمير منطقة جازان بحضور نائبه، فعاليات “كرنفال جازان” البحري ضمن مهرجان “شتاء جازان 2022”. وذلك بالقناة البحرية بالمدينة الجامعية لجامعة جازان.

وأكد وكيل الإمارة والمشرف العام، على أن “مهرجان جازان الشتوي يعمل على صناعة سياحة متطورة، تلبي احتياجات وتطلعات المجتمع من الأهالي والزوار، بجهود أبناء وبنات جازان المبدعين”.

كما أشار إلى تنوع البرامج والفعاليات، التي ستستمر لمدة أسبوعين، وأطلقت الألعاب النارية بسماء الاحتفال ابتهاجا بتدشين المهرجان.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة