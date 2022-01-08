راقصات “عاريات” في مهرجان شتاء جازان.. والسلطات السعودية تفتح تحقيقا (فيديو وصور)

كل الوطن – الرياض: وجهت إمارة جازان في السعودية بالتحقيق الفوري في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في شتاء جازان 2022.

وقال حساب الإمارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الجمعة: “سمو أمير منطقة جازان يوجه بسرعة التحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في شتاء جازان 2022، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات، والرفع بنتائج التحقيق”.

جاء ذلك تعقيبا على ما نشر وتم تداوله من مقاطع أمس في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

فيديو | أمير جازان يوجه بسرعة التحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات #شتاء_جازان_2022#الإخباريةpic.twitter.com/Cg0NRdTNP9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 7, 2022

سمو #أمير_منطقة_جازان يرعى وبحضور سمو نائب أمير المنطقة حفل افتتاح مهرجان #شتاء_جازان_2022 الذي استضافته #جامعة_جازان. pic.twitter.com/xCPgNQhvdR — جامعة جازان (@JazanUniversity) January 6, 2022

#عاجل ||

سمو #أمير_منطقة_جازان يوجه بسرعة التحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في #شتاء_جازان_2022 ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات والرفع بنتائج التحقيق ، جاء ذلك تعقيبا على ما نشر وتم تداوله من مقاطع أمس في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.. pic.twitter.com/P2cnlAVta1 — إمارة منطقة جازان (@jazangov) January 7, 2022

وفي وقت سابق، أطلق أمير منطقة جازان بحضور نائبه، فعاليات “كرنفال جازان” البحري ضمن مهرجان “شتاء جازان 2022”. وذلك بالقناة البحرية بالمدينة الجامعية لجامعة جازان.

وأكد وكيل الإمارة والمشرف العام، على أن “مهرجان جازان الشتوي يعمل على صناعة سياحة متطورة، تلبي احتياجات وتطلعات المجتمع من الأهالي والزوار، بجهود أبناء وبنات جازان المبدعين”.

كما أشار إلى تنوع البرامج والفعاليات، التي ستستمر لمدة أسبوعين، وأطلقت الألعاب النارية بسماء الاحتفال ابتهاجا بتدشين المهرجان.