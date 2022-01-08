بعد منار اللبنانية.. اشتعال الأزمة بين أبناء شعبان عبد الرحيم بسبب الميراث في مصر

كل الوطن – وكالات: اتهم عبد الرحيم، نجل الفنان المصري الراحل شعبان عبد الرحيم، شقيقه عصام، بعدم تسليمه الجزء الكبير من حقه في ميراث والده بعد عامين من وفاته.

ورد شقيقه عصام عليه نافيا اتهاماته: “الكلام مش صحيح، عبدالرحيم جاء لمنزلي في الساعة 8 من صباح أحد الأيام بشومة وقام بسبي وسب ابنتي بشتائم لا تغتفر، فما كان باستطاعتي أن ارد على شقيقي، وتركت زوجتي تتعامل معه”، ونفى عصام ما قاله عبدالرحيم بشأن الميراث مؤكدا أنه حصل على حقه “ملهوش عندي ولا حتى ربع جنيه”.

وأشار عصام، إلى أن شقيقه كان السبب الرئيسي وراء إصابته بجلطة، بسبب تلك المشاكل التي كان لا يتمنى أن تحدث داخل أسرة شعبان عبدالرحيم.

وأثيرت حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الماضية بإعلان الفنانة اللبنانية منار حمزة زواجها من الفنان المصري الراحل شعبان عبد الرحيم وبيعه فيلا لها.

وطالبت الفنانة اللبنانية خلال بث مباشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بحقها في ميراث عبد الرحيم قائلة: “بقول لولاد شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه للقانون والمحامي، ومش هاخد حاجة غصب عنكم”.

يذكر أنّ الفنان شعبان عبد الرحيم، توفي في شهر ديسمبر عام 2019، بعد أزمة صحية قصيرة، حيث توفي بعد مرور نحو يومين تقريبا من إحياء حفل في السعودية، والذي ظهر فيه جالسا على كرسي متحرك.

المصدر: أخبار اليوم