مصر.. فنانة مشهور تبكي بسبب فيديو معلمة المنصورة الراقصة

كل الوطن – وكالات: انهارت الفنانة المصرية هيدي كرم بالبكاء خلال تعليقها على “معلمة المنصورة”، التي ظهرت في أحد الفيديوهات وهي ترقص خلال رحلة نيلية مع زملائها.

ونشرت هيدي كرم فيديو لها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، دعمت من خلاله هذه المعلمة، بأرق الكلمات، موجهة رسالة لكل من تسول له نفسه بخراب بيوت سيدات مصر، بفعلة منحطة حسبما وصفت.

وقال خلال الفيديو: “ليه كل ده يحصل فيها بيتها اتخرب ودمرتوها، هي اتمكست في قضية آداب ولا تجارة أعضاء، الست بتفكر تنتحر، عشان ولا حاجة كانت بترقص بكل نية سليمة وبراءة ولم يصدر منها أي حركة خادشة للحياء”.

وأضافت باكية: “ليه نعمل كل ده فيها، كلنا ممكن نتحط في نفس الموقف ده ومحدش بيسمي على حد، حتى الصحافة بتوصفها غلط، ومحدش فكر في الستر، بتركنوه على جنب لما يبقى فيها تقطيع لحم الناس ونميمة”.

ووجهت رسالة دعم للمعلمة: ” أنا معرفش اسمك بس بدعمك، أرجوكي كوني قوية، متخليش حاجة تكسرك، أنتي ست محترمة ومحدش له حاجة عندك، عملتي حاجة قدام الناس وسط نور ربنا، أزمة وهتعدي”.

وكانت أكدت آية يوسف، المعروفة إعلاميا بمعلمة الدقهلية، أو معلمة المنصورة، أن زوجها طلقها عقب واقعة انتشار الفيديو الذي يظهرها وهي ترقص في أثناء رحلة ترفيهية خاصة.

وكشفت وكيلة إحدى المدارس الثانوية ،هويدا فريد، عن كواليس تصدرها أمس السوشيال ميديا في واقعة رقص معلمة المنصورة.

وقالت إنها لا تدعم فكرة الرقص بحد ذاته بل تعترض عليه، وكل حديثها كان عن الحريات ولماذا التدخل في حياة الأشخاص والتسبب لهم في أذى نفسي قد يصل بهم إلى الانتحار، مثلما حدث لقناه الغربية.

وأكدت هويدا فريد أن معلمة المنصورة حرة في تصرفاتها، ولا يملك أحد الحجر عليها، ما دام لم تخطئ، والرقابة الإدارية على الموظف تنتهي بمجرد الخروج من المؤسسة التي يعمل بها، إلا في جرائم الأخلاق، مشيرة إلى أن المخطئ الأكبر في الواقعة مصور الفيديو، لأنه لم يكن أمينا، ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي وتسبب في أذى للمعلمة في وسط أسرتها.

وتابعت هويدا فريد وكيلة إحدى المدارس الثانوية، قائلة: “من فينا لا يرقص في مناسبات خاصة، وهل ذلك عيب أو حرام”، مؤكدة على دعمها للحريات بشكل عام، موجهة حديثها لمعلمة المنصورة، طالبة منها التماسك والمواجهة، وطلبت من رواد السوشيال ميديا “أن يتقوا الله فيما يكتبون، لأنه قد يتسبب في كوارث للأسر”.

وعن البوست الذي كتبته وأخذه الكثيرون كدعم لواقعة معلمة المنصورة أوضحت وكيلة المدرسة أنها قالت رأيها بكل تجرد في حرية الإنسان وعدم الحجر عليه ولا تقصد أبدا أن تدعم واقعة رقص أو غيرها، وإنها لم تر مقاطع الفيديو كاملة، وبعد رؤية البعض لا يحق لها شخصيا أن تعلق أو تجرح في المعلمة.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عددا من مقاطع الفيديوهات، لرحلة نظمتها نقابة المعلمين بالدقهلية، والتابعة لإدارة المنصورة، والتي تتضمن وصلة رقص، وتمت إحالة المعلمين، من ضمنهم معلمة المنصورة للتحقيق معهم بسبب هذا الفيديو

المصدر: RT