مصر: النيابة العامة تأمر بسجن رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة “هتك أعراض فتيات بالقوة” في قصره

كل الوطن – وكالات: أمرت النيابة العامة المصرية بسجن رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة “هتك أعراض فتيات بالقوة والإتجار بالبشر” في قصره الكائن في الساحل الشمالي.

وقالت النيابة العامة في بيان لها إنها أمرت بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه بـ”الإتجار بالبشر” بحق فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف، وذلك عبر استغلاله ضعفهن للتعدي عليهن جنسيا، وهتك أعراضهن بالقوة والتهديد، كونه له سلطة عليهن، حيث عرّضهن بذلك للخطر.

وكانت النيابة تلقت بلاغا من المجلس القومي للأمومة والطفولة في العاشر من ديسمبر الماضي بشأن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول القضية، الأمر الذي رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام في ذات التوقيت.







وأشارت إلى أنها “استمعت لأقوال الفتيات المجني عليهن اللواتي شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن دون رضاهن، واصطحابه بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالا مخلة”.

كما سألت النيابة أخصائية بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث أفادت بأن تقاريرهن بشأن المجني عليهن أكدت معاناتهن من عدم الثقة في الآخرين، وصدمة فزع وقلق تجاه الأمور الجنسية.

كما سألت الأطباء النفسيين المختصين بإعداد تقارير بحالة المجني عليهن، فأكدن معاناتهن من اضطراب سلوكي ونفسي، وأنهن قد أفدن بتعرضهن للتحرش في الدار.

ولفتت إلى أنه بعد تأكيد تحريات الشرطة صحة ارتكاب المتهم للجريمة وإشارتها لأسماء فتيات أخريات مجني عليهن، أمرت النيابة بضبط المتهم، مشيرة إلى أنه باستجوابه ومواجهته بما لديها من أدلة، أنكر ما نسب إليه من اتهامات.

وتستمع النيابة اليوم لعدد من الفتيات المجني عليهن، وجار استكمال التحقيقات.

المصدر RT + “القاهرة 24”