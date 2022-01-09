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الرياض.. القبض على 5 أشخاص في الرياض إثر تورّطهم في إطلاق النار من مركبة

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : الأحد 9 يناير 2022 - 1:39 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
الرياض.. القبض على 5 أشخاص في الرياض إثر تورّطهم في إطلاق النار من مركبة

كل الوطن – الرياض: أعلنت الشرطة السعودية في منطقة الرياض عن القبض على 5 مواطنين، بعد أن أطلق أحدهم النار في الهواء من مركبة كانوا يستقلونها.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المقبوض عليهم ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة وطلقات نارية، وسلاح أبيض، مشيراً إلى أنهم عرّضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

ولفت المتحدث إلى أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية ومن ثم إحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: “عكاظ”

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